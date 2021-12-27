Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahaleye devam edildiği belirtilerek, "Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.