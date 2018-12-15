Saldırı hazırlığındaki 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK'ya ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 PKK'lının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 20:14