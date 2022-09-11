banner39

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 11.09.2022, 11:24
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesanından geldi.

Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?