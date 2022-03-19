Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Güncel 19.03.2022, 11:41
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdiği bildirildi.
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