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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü.

Güncel 23.03.2022, 09:46
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

#msb #operasyon #Barış Pınarı bölgesi
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