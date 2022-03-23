Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla öldürüldü.
Güncel 23.03.2022, 09:46
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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