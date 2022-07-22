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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 22.07.2022, 10:45
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

#msb #terörist #operasyon
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