Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Güncel 07.10.2022, 13:46
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/YeDTfizI4D
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