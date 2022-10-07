Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.