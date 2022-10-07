banner39

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Güncel 07.10.2022, 13:46
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

#msb #Barış Pınarı bölgesi #operasyon
Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?