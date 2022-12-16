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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristler öldürüldü.

Güncel 16.12.2022, 12:27 16.12.2022, 18:03
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

#msb #Barış Pınarı bölgesi
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