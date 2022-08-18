Saldırı hazırlığındaydılar: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele operasyonlarla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 18.08.2022, 17:09
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/BfBo1FkdOm
Kaynak: AA
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