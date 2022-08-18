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Saldırı hazırlığındaydılar: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonlarla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 18.08.2022, 17:09
Saldırı hazırlığındaydılar: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#Fırat Kalkanı #Terörle mücadele
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