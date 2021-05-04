Salgın aşı firmalarına yaradı: Milyarlarca dolar...

ABD merkezli Pfizer, BioNTech ile ürettikleri koronavirüs aşısından 2021'de elde edecekleri satış geliri beklentisini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseltti.

Bu yıl 1.6 milyar doz aşı satmayı hedefleyen Pfizer, 2022'de İsrail'e milyonlarca doz, Kanada'ya da 2022 ve 2023'te 125 milyon doz aşı yollanması için anlaştı.

3 Mayıs itibarıyla 91 ülkeye yaklaşık 430 milyon doz Pfizer- BioNTech aşısı gönderildi.

BioNTech'in 18 ay içerisinde 13 dolardan 211 dolara yükselen hisseleri sonrasında da şirketin piyasa değeri 3.81 milyar dolardan 50.45 milyar dolara yükseldi.

Hürriyet