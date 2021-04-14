Salgın stresi başımızı döndürdü

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, Kovid-19 sürecinde kişilerin yaşadığı endişe ve stresin, baş dönmesi (vertigo) vakalarının görülme sıklığını artırdığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan Dünya Vertigo Günü dolayısıyla Çankaya ilçesindeki bir otelde "Vertigoda Hayat Yolunda" başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özgirgin, vertigonun hastalık değil belirti olduğuna dikkati çekerek, dünya nüfusunun yüzde 10'unun, Türkiye'de ise 25 milyon kişinin en az bir kez vertigo atağı geçirdiğini ifade etti.

Bu baş dönmesinin hastaları gece uykudan uyandırabildiğini belirten Özgirgin, "Vertigoya kulak çınlaması ve mide bulantısı eşlik edebilmektedir. Vertigo, sinir hastalıkları bulgusu da olabileceğinden beraberinde konuşma güçlüğü, baş ağrısı, bilinç kaybı da olabilir. Bu durumda zaman kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır. Meniere hastalığında ise baş dönmeleri kısa sürmemektedir. Hastalarda, baş dönmesine mide bulantısı ve kusma şikayetleri eşlik etmektedir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması hastalığın diğer belirtileridir." bilgisini paylaştı.

Özgirgin, vertigonun kontrol altına alınması halinde hastaların hayatını rahat şekilde sürdürülebileceğine işaret ederek vertigonun en sık nedeninin iç kulak kaynaklı sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Bunun yanı sıra epilepsi, menenjit, migren, beyin tümörleri gibi ciddi hastalıkların da vertigonun nedeni olabileceğini kaydeden Özgirgin, "Halk dilinde 'kristal oynaması' olarak bilinen BPPV, en sık görülen periferik vertigo çeşididir. Bu hastalığı yorgunluk, stres, uykusuzluk gibi günlük yaşamın parçası birçok faktör tetikleyebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, vertigonun her yaşta görülebileceğini ama en fazla 20-60 yaş arasında ve daha sıklıkla kadınlarda görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Vertigoyu kontrol altına almak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. İlaç tedavisi, çeşitli girişimsel, ameliyat dahil yöntemler ve egzersizlerle vertigo kontrol altına alınır. Tedavide asıl amaç, vertigoya neden olan hastalığı bulup bu hastalığı kontrol altına almaktır. Bununla birlikte bazı tip vertigo hastaları kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi ve benzeri tetikleyici faktörleri yaşamlarından uzak tutmalıdır."

Kovid-19 sürecinde kişilerin yaşadığı stresin, vertigo vakalarını artırdığını bildiren Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Kovid-19'un oluşturduğu stres ve anksiyete, vertigoyu tetikliyor ve görülme sıklığını artırıyor. Salgınla beraber artan çalışma saatleri, uykusuzluk, yoğun endişe ve stres vertigo vakalarında önemli artışa neden oldu." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA