'Salgının başından bu yana 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır. Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz."

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım

Koronavirüs salgınının başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon Türk'ün bulunduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz, hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eğitimden akademiye, sivil toplumdan siyasete geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Kovid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı Türkleri değil aynı zamanda diğer göçmen topluluklara da öz güven ve cesaret aşılamaktadır. Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor."

Erdoğan, "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin rekorlar ve başarılarla dolu son 19 yılına, kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte damgamızı vurduk." diye konuştu.

Muhalefet partilerini eleştiren Erdoğan, "Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz." diye konuştu.ürkiye'ye getirildiğini

Kaynak: AA