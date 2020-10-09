Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliği'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

''Sağlık ordumuzla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz ay şiddetlenme yaşamıştık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti.

Bazı il ve bölgelerimize müdahalelerimiz oldu.

Ülke çapında alınan tedbirlerle salgının hızını kestik.

Bu iyi gidiş bizi asla rehavete sürüklememeli.

Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit olduk.

Son 2 haftada vaka sayımız 3'te 1 oranına indi.

Adana'da vakamız eylül ayında en yüksek olan sayı, yüzde 66 azalma gösterdi.

Adanalı hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz.

Adana'da şuan 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor.

Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7.5 iken Adana'da 6.5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında.

İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.

Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.''

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 12:16