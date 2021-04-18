Salim Müslim'in ağabeyi Mustafa Müslim hayatını kaybetti

Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2014'ta Türkiye'ye sığınan Prof. Dr. Mustafa Müslim'in, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaştı. Yoğun bakım servisine alınan Müslim, bu sabah hayatını kaybetti.

Müslim'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.