Sandıkların yüzde 99'u açıldı, AA verileri güncelledi

İstanbul'da oy sayımı büyük ölçüde tamamlanırken, kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Her iki partinin yetkilileri de süreç tamamlanana kadar partililerinden İlçe Seçim Kurullarını terk etmemelerini istedi. Anadolu AJansı (AA) ise verileri güncelledi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinden öne geçti. YSK Başkanı da İmamoğlu'nun önde olduğunu açıklamıştı.