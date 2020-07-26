Şanlıurfa'da 307 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, ilçelerden Haliliye'de 89, Karaköprü'de 126, Eyyübiye'de 37, Birecik'te 17, Viranşehir'de 14, Siverek'te 9, Suruç'ta 6, Hilvan'da 5, Bozova'da 2 ve Ceylanpınar ile Halfeti'de birer adreste karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan kentteki 137 evde uygulanan karantina ise sona erdi

Kaynak: AA