Şanlıurfa'dan acı haber: Bir asker şehit oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna hain bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.