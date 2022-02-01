Şanlıurfa'dan Suriye'ye yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) Şanlıurfa şubesi öncülüğünde "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle toplanan giyim, bot, battaniye, un, kömür, soba ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 13 tır, Karaköprü ilçesindeki Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, konuşmasında, Suriye'deki savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insanın yıllardır çok zor şartlarda yaşadığını söyledi.

Her kış geldiğinde dondurucu soğuk ve yağmurla Suriyelilerin yaşam şartlarının daha zorlaştığını dile getiren Atilla şunları kaydetti:

"Maddi imkansızlıklar sebebiyle giyim, bot, mont, battaniye, soba ve kömür gibi temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan yüz binlerce aile var. Yağmur yağdığında kamplar çamurla doluyor ve çadırdan çıkıp yürümek dahi mümkün olamıyor. Bu nedenle milyonlarca ihtiyaç sahibi kardeşimiz yolunuzu ve yolumuzu gözlüyor. İnancımızın ve insanlığımızın gereği, ilçe teşkilatlarımız ve tüm birimlerimizle seferber olduk. İnşallah bu yardım tırlarımız selametle söz konusu bölgelere varır ve az da olsa mazlum ve mağdur çocuklara, kadınlar, yaşlılara ve hastalara derman olacaktır."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Suriyeli mağdurlara yardım etmek amacıyla düzenlenen kampanyaya destek veren herkese ve İHH ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Edilen duaların ardından yardım tırları Suriye'ye uğurlandı.

Törene Vali Yardımcısı Yasin Akgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Türkiye ve Suriye'den STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.