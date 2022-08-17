Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Şanlıurfa sınır karakolunda 2 askerin şehit edilmesi sonrası belirlenen hedeflerin vurularak 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 17.08.2022, 14:36
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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