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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geldi.

Güncel 31.07.2021, 19:45 31.07.2021, 19:48
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriyelilerle de sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Erin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Erin'e ziyarette Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak eşlik etti.

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#Şanlıurfa #Abdullah Erin #Tel Abyad
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