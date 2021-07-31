Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriyelilerle de sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Erin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Erin'e ziyarette Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak eşlik etti.