S.Arabistan Konsolosluğu'ndan arama izni çıktı

Dışişler iBakanlığı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için SuudiArabistan Konsolosluğu'ndan talep edilen arama izninin verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" denildi.

Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etmişti. Suudi Arabistan Büyükelçisi ise ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken binaya lüks araçlarla bazı yetkililer gelmişti. Levent'teki başkonsolosluk binasına gelenlerin daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudi polisler olduğu belirtilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 15:00