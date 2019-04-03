Sarıyer'de 6 bin 351 geçersiz oylar yeniden sayılıyor

Sarıyer'de, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Söz konusu sandıklarda yapılan ilk incelemelerde Binali Yıldırım lehine kullanılan 6 bin 351 oyun geçersiz kabul edilerek tutanaklara işlenmediği ve dolayısıyla sisteme yüklenmediği öğrenildi.

Sarıyer'de 6 bin 351 geçersiz oylar yeniden sayılıyor

Sarıyer'de, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Söz konusu sandıklarda yapılan ilk incelemelerde Binali Yıldırım lehine kullanılan 6 bin 351 oyun geçersiz kabul edilerek tutanaklara işlenmediği ve dolayısıyla sisteme yüklenmediği öğrenildi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede 6 bin 351 oyun geçersiz sayılmasına ilişkin sebeplerin yazılmadığı bilgisi paylaşılarak, oy pusulasının lekeli olması, açılırken kazayla yırtılmış olması, bir tanesinde 'iki ayrı partiye tercihte bulunulması' gibi maddelere de yer verildi.

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