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Sarıyer'deki minibüs kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güncel 07.11.2021, 14:59
Sarıyer'deki minibüs kazasında 1 kişi öldü

Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, Hacıosman Bayırı Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra ağaçlara çarparak durdu.

Kazada, minibüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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#minibüs #kaza
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