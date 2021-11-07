Sarıyer'deki minibüs kazasında 1 kişi öldü
Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
Güncel 07.11.2021, 14:59
Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, Hacıosman Bayırı Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra ağaçlara çarparak durdu.
Kazada, minibüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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