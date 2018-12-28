Savunma Bakanlığı Suriye konusunda uyardı

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz." denildi.

BASIN AÇIKLAMALARI

Tarih : 28.12.2018



Konu : MÜNBİÇ'TEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 14:42