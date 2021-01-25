Bakanlık'tan dikkat çeken zamanlama! Yunanistan görüşmesinin hemen ardından...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'nci turu sona erdi. Gözler görüşme ile iligli açıklamaya çevrilirken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, savaş uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/wy6EHHGOEL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2021

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