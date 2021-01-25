Bakanlık'tan dikkat çeken zamanlama! Yunanistan görüşmesinin hemen ardından...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin hemen ardından açıklama yaptı. Bakanlık, Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını aktardı.

Bakanlık'tan dikkat çeken zamanlama! Yunanistan görüşmesinin hemen ardından...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'nci turu sona erdi. Gözler görüşme ile iligli açıklamaya çevrilirken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, savaş uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptığını açıkladı.

Dünya Bülteni

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