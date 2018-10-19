Savunma Sanayii Başkanı'ndan F35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." dedi.
Demir konuşmasına, "(Altay tankının seri üretimi) Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz." diyerek devam etti.
Demir'in açıklamalarından bazıları şu şekilde:
Lazer ve insansız sistemlere ilişkin saha testleri devam ediyor, teslimatları önümüzdeki günlerde başlayacak.
(Milli Muharip Uçak Projesi) Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 11:48