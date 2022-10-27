Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Fincancı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Fincancı, adliyeye sevk edildi.

Görüntüler ilk kez TRT Haber'de yayınlandı

Gözaltına alınan Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.

Operasyona ait görüntüler ilk kez TRT Haber'de yayınlandı.

TTB için yeniden yapılanma talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini talep etmişti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu.

Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.