Seçim sonrası iki liderden daha Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, bugün telefonda görüştü.

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Han, Twitter hesabından ise, "Pakistan'ın dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'deki yerel seçimlerde bir diğer önemli zaferinden ötürü kutladığım için mutluyum. Pakistan halkı kendisine daha nice başarılar diliyor" mesajını paylaştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonla aradıkları Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA