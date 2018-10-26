"Seçimlerde yerel dinamikler dikkate alınacak"

Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada partisinin 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Erdoğan, YSK'nın takvimini beklemeden bir takım süreçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut belediye başkanları ile değerlendirmemiz belli bir aşamaya geldi. Aday belirleme sürecini hızlandırmamız, milletimizin gönlüne girmemiz için yapacağımız çalışmalarda bize zaman kazandıracaktır." dedi. Yerel seçimlerin kendine has dinamiklerine değinen Erdoğan, aday tercihlerinin çok önemli olduğunu ve her aşamada bu dinamiklerin gözönünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında yaptığı açıklama;

“Bu dönemde, tüm kesimlerin kendi kaynaklarını daha etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok önemlidir.

Darbe girişiminin ertesi günü işinin başında olan milletimizden, bugün de aynı dirayetli ve millî tavrı göstermesini bekliyoruz.” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki ana başlıklar şu şekilde:

Kaşıkçı cinayetinde gelinen nokta: Bize teslim edin yargılayalım

(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Öldürüldüğü ayan beyan ortada da nerede, bu cesedi göstermeniz lazım.

(Kaşıkçı cinayeti) Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri, orijinalleri vermemek suretiyle verdik, veriyoruz. Suudi Arabistan'a da verdik.

Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor çünkü fail bunların içinde. Yerli iş birlikçi kim, bunları açıklayacaksınız.

(Kaşıkçı cinayeti) Elimizde başka bilgi, belge yok değil, gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok.

Pazar günü (Suudi Arabistan) Başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar.

(Kaşıkçı cinayeti) Eğer bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu iş birliğimizin kilit noktası bu 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'daki başkonsoloslukta vuku bulmuştur. O zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım.

(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye'nin bu konuda takip ettiği yöntemleri herkes takdir ediyor, bir tek CHP Genel Başkanı yerden yere vuruyor. Sonra lafı döndürüp dolaştırıp para meselesine getiriyor. Bu kişinin, banka sahibi bir partinin başında olduğu için olsa gerek, her şeye rant penceresinden, para gözüyle baktığı anlaşılıyor.

(Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları) Tavrı içler acısıdır, böylesi vahşi bir cinayete bu kadar çarpık yaklaşmasını beklemiyordum.

Andımız İstiklal Marşıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedeflerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Türkiye'nin başına bir hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir manası olmayan, fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine asıl işimize bakacak, ülkemizi büyütmenin mücadelesini vereceğiz."

MHP ile millet meselelerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz

"Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımızı sürdürmekle birlikte 2019 Mart'ıyla ilgili seçim ittifakı işini karşılıklı olarak bir kenara bıraktık. MHP ile ülke ve millet meseleleri konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolunu takip edecek."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 12:27