Sedef Kabaş gözaltında
Konuk olduğu bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı bildirildi.
Güncel 22.01.2022, 09:19
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığı Kabaş'ın Sarıyer'deki evine gitti.
Burada gözaltı işlemi uygulayan ekipler, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine Kabaş'ı emniyete götürdü.
Kabaş'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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