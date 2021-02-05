Şehit Başçavuş Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde toprağa verildi.

Tören öncesi, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek cep telefonundan aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu şehidin babası Mehmet Demirel'le görüştürdü. Bakan Soylu, Demirel'e başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Dazkırı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aşağıyenice köyündeki babaevine getirildi.

Şehidin kızları Elif Ezgi ile Rabia Rüya babalarının tabutu başında asker selamı verirken şehidin eşi Nuriye ve babası, tabuta sarıldı.

Bu esnada şehidin annesi Meryem Demirel ise tabutun başında "Ah benim kuzum, doyamadım sana Süleyman'ım, yavrum Suriye'den geldi cenazen. Ah yavrum zorla büyüttüm seni. Bir kere gösterin koklayayım. Göstermezsiniz. 2 gün izne geldi de 'hastalık var' diye sarılamadım keşke sarılsaydım. Yavrum fidan gibiydi." diyerek gözyaşı döktü.

Demirel'in naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy meydanına getirildi.

Tören öncesi şehidin eşi, kızları, ablası ve babası bir an olsun tabutun başından ayrılmadı.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından, vasiyeti üzerine köy mezarlığına defnedildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve bazı vatandaşlar katıldı.

AA