Şehit Canibekov'un ailesi deport ediliyor

Çeçen ordusunda Rusya'ya karşı savaşan Karatay asıllı İslam Canibekov'un eşi Ayshat Alieva ve altı çocuğu, İstanbul Ümraniye'de kaldıkları eve dün gece yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

Bölgeden haberi aktaran Fetih Medya Muhabiri Serkan Gümüş, İslam Canibekov’un eşi Ayshat Alieava (42)’nın 23:45 sıralarında evine baskın düzenlenerek gözaltına alındığını aktardı. İstanbul Ümraniye’ye bağlı Şerif Ali Tavukçuoğlu ‘nda bulunan apartman dairesine düzenlenen gece baskınında Alieva ile birlikte yaşları 16 ile 9 arasında değişen 6 çocuğu da gözaltına alındı. Muhabir gözaltına almanın “DAEŞ operasyonu” bünyesinde olduğunu belirtti.

9 Aralık 2008 tarihinde eşi ve çocuklarıyla misafirlikten dönen Canibekov, 34 EA 1566 plakalı otomobilini Yukarı Dudullu Mahallesi Elalmış Caddesi Asya Sokak'taki evinin önüne park etti. Arabaya yaklaşan siyah giyimli saldırgan, susturuculu silahla ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Canibekov, olay yerinde hayatını kaybetti.