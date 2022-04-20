Şehit infaz koruma memuru için adliyede tören yapıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hiçbir terör saldırısının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığından geri adım attırmayacağını belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar inlerine girmeye, onların yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti kararlıdır." dedi.

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) için Bursa Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi.

Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 7 infaz koruma memuruna "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şehitlik mertebesinin önemine dikkati çeken Bozdağ, "İnancımız gereği biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, Peygamber'in, peygamberlerin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı, şerefi, şehidimize bahşetti ve onun ailesine de şehit ailesi olma onurunu verdi." dedi.

Bozdağ, saldırıda yaralanan infaz koruma memurlarının tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının olduğunu aktardı.

İnfaz koruma memurlarının büyük bir özveri ve fedakarlıkla vazifelerini ifa ettiğini dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten zor şartlar altında çalışmakta, vazifelerini, kendilerine emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin can emniyetini sağlamak, onların ihtiyacını gidermek, onların güvenliğini temin etmek için büyük bir gayretin içindedir. Cezaevlerinde olan tutuklu ve hükümlüler ailelerinin devletimize emanetidir. İnfaz koruma memurlarımız da bu emaneti koruyan görevlilerdir. Onların canların korudukları gibi her türlü ihtiyaçlarını da karşılayan fedakarca çalışan evlatlarımızdır."

Yargı görevi yapanlar arasında daha önce de şehitler verildiğini hatırlatan Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristlerle ve onları destekleyen her türlü güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar inlerine girmeye, onların yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti kararlıdır." diye konuştu.