Şehit İzzeddin el Kassâm ve İsrail'e roket yağdıran Kassâm Tugayları

Hamas’ın askerî kanadına adını veren İzzeddin el Kassâm, 1882’de bugünkü Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebele kasabasında doğdu. Kassâm, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ezher’de aldığı İslâmî eğitimin ardından memleketinde müderrislik yapmaya başladı.

1911’de İtalyanlar Libya’yı işgal edince bir direniş hareketi organize etmeye karar veren Kassâm, öğrencileriyle birlikte harekete geçti. Kassâm ve beraberindekiler Libya’ya gitmeye hazırlanırken Balkan Savaşları patlak verdi, ardından imzalanan Uşi Anlaşması’yla İtalyanlarla Osmanlı sulha varınca Kassâm’ın girişimi yarım kaldı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı saflarında savaşan Kassâm, savaştan sonra mücadelesini Filistin’de sürdürdü. Kassâm 1921’de Hayfa şehrine yerleşti ve İngiliz manda yönetimine karşı direnişi örgütledi.

Aynı zamanda Siyonizm’e karşı da mücadele veren İzzeddin el Kassâm, 20 Kasım 1935’te İngilizler tarafından karargâhına düzenlenen bir baskında şehit edildi. Kabri Hayfa yakınlarında bulunuyor.

İzzeddin el Kassâm’ın Filistin topraklarında İngiliz yönetimine ve Siyonist işgale karşı sürdürdüğü örgütlü direniş ve mücadelenin hatırası, bugün Hamas’ın askerî kanadında ismen yaşamaya devam ediyor.

Yeni Şafak