Şehitler son yolculuklarına uğurlanıyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sekiz askerden dördünün cenazesi bugün sabah saatlerinde düzenlenen uğurlama töreni ile toprağa verilmek üzere memleketlerine ulaştırıldı.

Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak düzenlenen ilk cenaze uğurlama töreninde, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş bulundu.



Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dualar edildi. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya gönderildi.

Basından elde edilen bilgilere göre dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e ve Ali Hekim'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderilmişti. Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için iki gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü açıklandı.

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer'in na'şı Balıkesir'e getirildi. Şehit Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsalını yasa boğdu. Şehidin cenazesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na uçakla getirildi. Cenazeyi Balıkesir il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi defin işlemleri için Bademli Köyü'ne hareket etti.

Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (24), memleketi Isparta’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, devlet erkanı ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katılıyor. Şehidin cenazesi cuma namazının kılınmasının ardından Isparta Garnizon Şehitilği’nde toprağa verilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 15:40