Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 askerimizi şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda bu ana dek 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar, bu sayının artış göstereceğini de sözlerine ekledi.
Güncel 26.07.2021, 17:23 26.07.2021, 17:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı) Bu yılın başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Kaynak: AA
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