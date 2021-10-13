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Sel bölgesine giden polisleri taşıyan midibüs devrildi

İçinde Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden polislerin bulunduğu araç, Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde kontrolden çıktı. Kazada 12 polisin yaralandığı bildirildi.

Güncel 13.10.2021, 17:56
Sel bölgesine giden polisleri taşıyan midibüs devrildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolundaki Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 12 polis yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralı polislerin eşyalarının bulunduğu çantalar meslektaşlarınca taşındı.

Polis servisinin Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine görev değişimi yapmak için yola çıkan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerini taşıdığı öğrenildi.

AA

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#polis #midibüs
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