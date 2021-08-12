Sel Kastamonu'da 5 can aldı

AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

Bartın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, afetin yaşandığı illerdeki personel, araç ve gereç sayılarıyla ilgili, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'da 208 personel, 1 arama köpeği, 15 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp, Sinop'ta 575 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 mobil koordinasyon merkezi, 27 ambulans, 109 iş makinesi, 3 bot ve 2 motopomp bulunuyor. Bölgede, AFAD 68 personel ve 8 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 7 tim (346 personel), 900 personel, 6 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracı, 2 kamyon, 1 jeneratör, Emniyet Genel Müdürlüğü 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet Tırı, 25 belediye 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler çok sayıda iş makinesi sevk etti."

Bazı bölgelerde tahliye çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde selin ardından 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Kastamonu'nun Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaş tahliye edildi. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti sürüyor. Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları sürüyor."

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediği ifade edilerek, Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracının, Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere ise Samsun'dan jeneratör sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır."

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde 77 personel/gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görevlendirildiği vurgulanarak, 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı bildirildi.

AA