Selçuk Bayraktar: Kızılelma, F-35 denilen neslin ötesinde bir platform

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, tvnet ekranlarında yayınlanan “Net Bakış-Özel” programında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’nin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma hakkında bilgi veren Bayraktar, “Kızılelma, F-35 denilen neslin ötesinde bir platform. Bütün geleceği üzerinde taşıyor” dedi.

MİLLETİMİZİN ELİNİ ÖPÜYOR

2019 yılında düzenlenen Teknofest’te Akıncı’dan örnek veren Bayraktar, “Birkaç ay sonra da Akıncı uçtu. Kızılelma da bir anlamda uçmadan önce milletinin elini öpüyor. Buradaki uçak maket değil, uçuşa hazırladığımız prototip” dedi. Akıncı’nın kavramsal tasarımının babasına ait olduğunu anlatan Bayraktar, “Dünyadan epey geri besleme aldım. Akıncı kendi sınıfının ve insansız hava tasarımlarının en güzeli. Babam ‘Laz uçak yaptı mı kuşa değil balığa benzer’ derdi. Rahmetli dedem balıkçıydı. Bizim için estetik de özgünlük de önemli. Akıncı kimseye benzemiyor” diye konuştu.

BUGÜN YAPMAZSAK YARIN MÜŞTERİSİ OLURUZ

Omzunda büyük bir yük hissettiğini kaydeden Bayraktar şöyle devam etti: “Omzumda elbette kocaman bir kurum var. Bunun yanında, Türkiye’nin ötesinde dünyanın etkisi de büyük. Teknofest çok daha büyük. Tüm bunları düşünüp çok dikkat, çok gayret sarf etmenin bilincinde olabiliriz ancak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz insansız hava uçağını yapmazsak ne olur? Aslında ‘köprüden önce son çıkış’ derler ya. Teknoloji şu an bir anlamda patlama noktası, dönüşüm noktası. Bundan sonra hızlı bir dönüşüm göreceğiz hava araçlarının muharebesinde. Zaten biraz da Türkiye başlattı bunu. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bu çok büyük bir şey. Bugün insansız savaş uçağı yapmazsak yarın mutlaka bunun müşterisi olacağız. Ben size teminatını verebilirim.”

Taş konulmasına izin vermeyin

Geliştirilen teknolojiye sahip çıkmanın önemine işaret eden Bayraktar, bir takozla bütün emeklerin heba olabileceğini belirterek, “Toplumun bunu anlaması gerekiyor. Bu işlere takoz olmak, durdurmak bu kadar kolay. Bunu anlayıp toplumun buna müdahale etmesi gerekiyor. Taş koyulmasına izin verilmemesi lazım” dedi.