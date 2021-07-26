Selin vurduğu yerler afet bölgesi ilan ediliyor

Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar, başta Artvin ve Rize olmak üzere birçok yerde hayatı felç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgeye gidip incelemelerde bulunarak, vatandaşlara yapılacak desteklerden bahsetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

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