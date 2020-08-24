Selin yaşandığı şehirden acı haber.. Bir kişi daha ölü bulundu

Karadeniz bölgesini önceki günden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar başta Giresun olmak üzere birçok kentte büyük su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Yağışların en etkili olduğu ilçe olan Giresun’da birçok ilçede büyük tahribat meydana geldi. Yağışlardan en çok etkilenen bölge olan Dereli’de önceki gün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, ilçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.

Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İş yerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun’da bilanço da ağırlaşıyor. Giresun’daki sel bölgesinde yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla ölenlerin sayısı, 8’e yükseldi.