Şemdinli ve Derecik'te seçim kutlaması

Hakkari'nin Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti'nin adayları kazandı.

Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Saklı, Çukurca ilçesinde Ensar Dündar, Derecik ilçesinde ise Ekrem Çetinkaya kazandı.

Şemdinli'de yağmura rağmen Cumhuriyet Caddesi'nde çok sayıda araç Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu.

Derecik'te Çetinkaya'nın evinin yakınında bir araya gelenler kutlama yaptı. Vatandaşlar, evinde ziyaret ettikleri Çetinkaya'yı tebrik etti.

Dündar da sonuçların ardından tebrikleri evinde kabul etti.