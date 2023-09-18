Serum Fizyolojik neden yasaklandı? Açıklama geldi

Serum Fizyolojik neden yasaklandı sorusu bu aralar ilaç dünyasında ve ilacı kullananlar tarafından merakla soruluyor.

SERUM FİZYOLOJİ NEDEN YASAKLANDI?

İşte Serum Fizyolojik yasaklanma nedeni: (BAKANLIK AÇIKLAMASI)

Kurumumuzca yürütülen inceleme ve denetimi faaliyetleri kapsamında “İyon Sağlık Medikal Kozmetik İthalat İhracat Ve Sanayi Ticaret A.Ş.” tarafından farklı markalar altında flakon formunda piyasaya arz edilen ve ekli listede bilgileri yer alan ürünlerin ciddi risk taşıdığı mütalaa edilmiş olup bu kapsamda yürütülen incelemeler tamamlanıncaya kadar söz konusu ürünlerin tedbiren piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durdurulmuş olup ayrıca ürünlerin Kurumumuz Ürün Takip Sistemi’nde ürün hareketlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen ürünlerin mevcut bulunduğu yerlerde piyasaya arzının ve kullanımının durdurulması önem arz etmektedir.

Yukarıdaki açıklama Sağlık Bakanlığı biribine bakan başkanlığı tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Türkiye genelinde serum fizyolojik ilacına karşı genel bir yasaklama yok.

Yasak kararı sadece belli bir markanın ürettiği ürünleri kapsıyor. Bu firmanın ürettiği ve yasaklanması kararı alınan ilaçların listesi yukarıda yer alıyor.