Şevket Sabancı vefat etti

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakıp Sabancı'nın kardeşi olan Şevket Sabancı 1936 yılında Kayseri'de doğdu.

Yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı. 1980 yılından sonra Sabancı Topluluğunu yurtdışında temsil etti.

Vaksa'nın kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

2000 yılında ailesi ile birlikte Esas Holding'i kuran Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

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