Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu
5 gün önce yaşamını yitiren mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Güncel 21.11.2021, 09:30
Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu.
Şehzadebaşı Camisi’ndeki Kur’an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.
Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.
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