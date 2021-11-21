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Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu

5 gün önce yaşamını yitiren mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Güncel 21.11.2021, 09:30
Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu

Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan Şehzadebaşı’nda” adlı şiiri okundu.

Şehzadebaşı Camisi’ndeki Kur’an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.

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#Sezai Karakoç #Kuranı Kerim
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