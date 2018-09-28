Şiddetli fırtınada dikkat edilmesi gerekenler

30 Eylül’de ülkenin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınada muhtemel tehlikeler şu şekilde. Vatandaşların tedbirli olmaları için yetkililer uyarıda bulundu.

-Çatılardaki bacalar yıkılabilir

-Televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir.

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir.

- Minareler ve direkler devrilebilir.

- Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net