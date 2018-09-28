Şiddetli fırtınada dikkat edilmesi gerekenler

30 Eylül’de ülkenin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınada muhtemel tehlikeler şu şekilde. Vatandaşların tedbirli olmaları için yetkililer uyarıda bulundu.
-Çatılardaki bacalar yıkılabilir
-Televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir.
- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir.
- Minareler ve direkler devrilebilir.
- Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.
- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.
- Elektrik telleri zarar görebilir.
- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.
- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.
Kaynak: www.dunyabulteni.net