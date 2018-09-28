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Şiddetli fırtınada dikkat edilmesi gerekenler

Ege ve Marmara bölgelerini etkisi altına alacak olan fırtına öncesi yetkililer vatandaşları olası tehlikeler konusunda uyardı

Şiddetli fırtınada dikkat edilmesi gerekenler

30 Eylül’de ülkenin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınada muhtemel tehlikeler şu şekilde. Vatandaşların tedbirli olmaları için yetkililer uyarıda bulundu.

-Çatılardaki bacalar yıkılabilir

-Televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir.

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir.

- Minareler ve direkler devrilebilir.

- Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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