SİHA'ların daha büyüğü yapılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Antalya'da yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii son günlerdeki felaketler Antalya'da daha önce görmediğimiz türden afetler. Bize düşen, bu yeni duruma uygun tedbirleri almaktır. Fırtına, erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı araçları ve binaları koruyacak engellere kadar yeni tehditlere uygun her türlü önlemi alacağız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Türkiye yıllarca ülkenin ve milletin kaynaklarını vatandaşlarımıza hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet görmüştür. Yıllar boyunca Türkiye'nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına, sıkıntılarına bahane olarak hep imkanlarının yetersizliği gösterildi.

Birkaç ay içerisinde bitecek

Ne zaman ki biz ülke yönetimini devraldık işte o zaman gördük ki mesele imkansızlık değil, zihniyet, zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı, gökyüzünden para yağmadığı halde biz bir anda şahlanışa geçtik. 3,5 kat Türkiye'yi büyüttük. Biz son 16 yılda bu adımları atarken ama zihniyet değişti, bugünlere geldik. İhracatta, ticarette, yatırımlarda, ekonominin tüm alanlarında elde ettiğimiz başarıları böyle yakaladık. Bakınız göreve geldik, savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılıyorduk ama bugün yüzde 65'ini karşılıyoruz yerli olarak. İnsansız hava araçlarını artık biz yapıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını biz yapıyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı biz yapıyoruz. Hele hele şimdi insansız hava aracını silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içerisinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek."

"Yanlış yaparlarsa yine oradayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız." dedi.

Erdoğan, Büyükşehir Belediyesince Boğaçayı mevkisinde düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, milletin vatanına sahip çıktıkça devletin büyüdüğünü, güçlendiğini, devletin, milletin önünü açtıkça insanların her alanda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Gelinen noktanın çok önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını dile getiren Erdoğan, 2023 hedeflerine mutlaka ulaşılacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin orta ve üst gelişmiş ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesinin, ancak bu şekilde mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'nin G20'de dünyaya örnek teşkil ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz bir üst sınıfa atlamaya çalıştıkça bazıları bizi bir alt gruba göndermek için var güçleriyle çalışıyor. Son 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bir de bu gözle okunursa bunları çok daha iyi anlarız. Şayet Türkiye, 2003-2013 arasındaki büyüme hızıyla devam etseydi bugün hedeflerimize çok yaklaşmış olacaktık. Önümüze çıkartılan onca engel, uğradığımız onca saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla gittiğimiz bir dönemde trenimizi raydan çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığından en küçük geri adım atmadıklarını ve atmayacaklarını ifade etti.

Yatırımları, dünyanın hayranlıkla takip ettiği dev projeleri, siyasi açılımları, askeri altyapıyı güçlendirmeye aynı hızla devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de teröristlerin inlerine girildiğini kaydetti.

Erdoğan, "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı, hem gücümüze güç katıyor hem mücadele azmimizi biliyor. Bugün hedeflerimize ulaşmak için dün olduğundan daha kararlıyız. İnşallah diğer 80 vilayetimizle birlikte Antalya'nın da desteğiyle bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 07:02