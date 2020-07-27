Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince Şirvan ilçesinin Cevizlik köyü Meydanıcindiye Tepesi bölgesinde başlatılan terör operasyonu sürüyor.

Silahlı insansız hava araçları (SİHA) destekli yürütülen, 23 Temmuz'da 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında bölgede arazide arama yapan ekipler, teröristlere ait 2 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 9 şarjör ve çok miktarda örgütsel doküman, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Kaynak: AA