Simit fabrikasında yangın

Eyüpsultan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın giriş katındaki imalathane bölümünde işçilerin dinlendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı işçilere olay yerinde oksijen tedavisi uyguladı.

İtfaiye ekipleri, yangını ambalaj bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.