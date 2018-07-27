Sınavda kopya iddiasıyla ilgili komiserlere operasyon

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının çalınması hakkında 8 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 09:29